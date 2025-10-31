Altenkirchen
Fahren ohne Fahrerlaubnis
Symbolbild
Symbolbild
Fredrik von Erichsen/dpa

Am Donnerstag, 30.10.2025, gegen 14.15 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in Altenkirchen, Konrad-Adenauer-Platz, durch.

Hierbei konnte ein 55-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades festgestellt werden, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region