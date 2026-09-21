Polizeidirektion Neuwied
Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Rodenbach bei Puderbach (ots) - Am Sonntag, 20.09.2026, gegen 15.10 Uhr, konnten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Rodenbach bei Puderbach, Stürzelbacher Straße, eine 43-jährige Pkw-Fahrerin feststellen, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Zudem besteht der Verdacht, dass die Dame unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogen-Schnelltest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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