Zudem besteht der Verdacht, dass die Dame unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogen-Schnelltest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens.
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Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss
Zudem besteht der Verdacht, dass die Dame unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Drogen-Schnelltest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens.