Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinwirkung

Hierbei konnte ein 20-jähriger Pkw-Fahrer festgestellt werden, der nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem bestand der Verdacht, dass der junge Mann unter Alkoholeinfluss stand. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Einleitung eines Strafverfahrens.



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