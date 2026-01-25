Altenkirchen
Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unter Drogeneinfluss
Am 23.01.26, gegen 20:20 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in der Kölner Straße in Altenkirchen durch.

Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 23-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin bestand der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Einleitung entsprechender Verfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


