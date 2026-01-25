Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie unter Drogeneinfluss

Am 23.01.26, gegen 20:20 Uhr, führten Beamte der Polizeiinspektion Altenkirchen eine Verkehrskontrolle in der Kölner Straße in Altenkirchen durch.

Hierbei konnte festgestellt werden, dass der 23-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Weiterhin bestand der Verdacht einer Drogenbeeinflussung. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe sowie die Einleitung entsprechender Verfahren.



