Hamm
Fahren ohne Fahrerlaubnis in Hamm (Sieg)
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am 08.10.2026 gegen 01:55 Uhr konnten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Altenkirchen einen auf der Lindenallee fahrenden PKW anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Der 39-jährige Fahrzeugführer gab zunächst an, dass er seinen Führerschein zu Hause vergessen habe. Im Rahmen der durchgeführten Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine von ihm im Anschluss erwähnte ausländische EU-Fahrerlaubnis konnte in den Datenbanken ebenso nicht festgestellt werden. Gegen den 39-Jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen

Tel.: 02681/9460
E-Mail: pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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