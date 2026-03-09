Fahrbahnteiler überfahren und geflüchtet

Wie ein Zeuge beobachtete und der Polizei Betzdorf mitteilte, überfuhr am Sonntag, 08.03.2026, gegen 16:15 Uhr in der Koblenzer Straße (B 62) ein PKW einen Fahrbahnteiler samt eines darauf montierten Verkehrszeichens, und beschädigte dies entsprechend.

Laut Angaben des Zeugen könnte es sich bei dem silbernen Fahrzeug um einen VW Golf oder vergleichbares Fabrikat handeln.



Es wurde eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



