Mudersbach
Fahrbahnteiler überfahren und geflüchtet
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wie ein Zeuge beobachtete und der Polizei Betzdorf mitteilte, überfuhr am Sonntag, 08.03.2026, gegen 16:15 Uhr in der Koblenzer Straße (B 62) ein PKW einen Fahrbahnteiler samt eines darauf montierten Verkehrszeichens, und beschädigte dies entsprechend.

Laut Angaben des Zeugen könnte es sich bei dem silbernen Fahrzeug um einen VW Golf oder vergleichbares Fabrikat handeln.

Es wurde eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Telefon: 02631-878-0
aPolizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

