Fahrbahnteiler überfahren und geflüchtet

Laut Angaben des Zeugen könnte es sich bei dem silbernen Fahrzeug um einen VW Golf oder vergleichbares Fabrikat handeln.
Es wurde eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Telefon: 02631-878-0
aPolizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
