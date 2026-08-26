Fahndungsmaßnahmen mit Polizeihubschrauber endeten mit Festnahme





Beim Eintreffen des Rettungsdienstes flüchtete eine männliche Person von der Unfallstelle zu Fuß in Richtung Offhausen. Die kurz darauf eintreffenden Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Betzdorf leiteten umgehend Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen ein. Zur Unterstützung wurde unter anderem ein Polizeihubschrauber angefordert.



Gegen 22:30 Uhr konnte die flüchtige Person aus der Luft im Bereich des "Sangeshofs" in Offhausen lokalisiert werden. Die Besatzung des Polizeihubschraubers führte die bodengebundenen Einsatzkräfte anschließend zur Örtlichkeit.



Nach einem weiteren Fluchtversuch versteckte sich der Mann im Bereich "Wiesengrund" in einem Schuppen. Mithilfe des Suchscheinwerfers konnte er dort lokalisiert und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festgehalten werden. Den eingesetzten Streifenwagenbesatzungen gelang es schließlich, den Flüchtigen vor Ort festzunehmen.



Im Rahmen der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Unfallfahrzeug am vergangenen Wochenende im Zuge eines Einbruchdiebstahls bei einer sozialen Einrichtung in Kirchen entwendet worden war.



Bei dem Unfallfahrer, einem 22-jährigen Mann aus der Verbandsgemeinde Kirchen, wurden Anzeichen für den Konsum von Alkohol und Betäubungsmitteln festgestellt. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen. Zudem stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, dafür aber kleine Mengen verbotener Betäubungsmittel mit sich führte.



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