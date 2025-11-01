Die Feuerwehr führt die Löscharbeiten durch. Es befinden sich keine Personen mehr im Gebäude. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest. Es wird nachberichtet.
Erstmeldung: Wohnungsbrand in Betzdorf
