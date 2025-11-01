Betzdorf
Erstmeldung: Wohnungsbrand in Betzdorf
Aktuell (Samstag, 01.11.25, 01:20 Uhr) befindet sich in Betzdorf eine Wohnung in Brand.

Die Feuerwehr führt die Löscharbeiten durch. Es befinden sich keine Personen mehr im Gebäude. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest. Es wird nachberichtet.

