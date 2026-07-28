Die Löscharbeiten an dem betroffenen Einfamilienhaus sind noch im Gange. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde durch den Brand niemand verletzt.
Es wird darum gebeten, vorerst von weiteren Presseanfragen abzusehen. Eine Abschlussmeldung wird erfolgen.
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PHK'in Huber
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Erstmeldung - Wohngebäudebrand in Unkel
Die Löscharbeiten an dem betroffenen Einfamilienhaus sind noch im Gange. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde durch den Brand niemand verletzt.