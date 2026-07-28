Erstmeldung - Wohngebäudebrand in Unkel

Aktuell kommt es zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in einem Wohngebiet in 53572 Unkel.

Die Löscharbeiten an dem betroffenen Einfamilienhaus sind noch im Gange. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde durch den Brand niemand verletzt.



Es wird darum gebeten, vorerst von weiteren Presseanfragen abzusehen. Eine Abschlussmeldung wird erfolgen.



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PHK'in Huber

Polizeiinspektion Linz



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