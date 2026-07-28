Unkel
Erstmeldung - Wohngebäudebrand in Unkel
Polizist mit Handschellen
Symbolbild
Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Aktuell kommt es zu einem Einsatz der Feuerwehr und der Polizei in einem Wohngebiet in 53572 Unkel.

Die Löscharbeiten an dem betroffenen Einfamilienhaus sind noch im Gange. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde durch den Brand niemand verletzt.

Es wird darum gebeten, vorerst von weiteren Presseanfragen abzusehen. Eine Abschlussmeldung wird erfolgen.

Rückfragen bitte an:

PHK'in Huber
Polizeiinspektion Linz

Telefon: 02644/943-0
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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