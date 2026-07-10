Erstmeldung – Schwerer Verkehrsunfall Ortslage Elkenroth

Am 10.07.2026 um 18:45h kam es auf der L287 in der Ortslage Elkenroth zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen.

Derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Nachtragsmeldung veröffentlicht.



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