Derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Nachtragsmeldung veröffentlicht.
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Polizeidirektion Neuwied/Rhein
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Erstmeldung – Schwerer Verkehrsunfall Ortslage Elkenroth
Derzeit laufen die Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme. Es wird zu einem späteren Zeitpunkt eine Nachtragsmeldung veröffentlicht.