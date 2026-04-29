Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bei einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und mehreren verletzten Personen auf der K 109 zwischen Derschen und Friedewald im Einsatz.

Die Straße wird für eine längere Zeit voll gesperrt bleiben.



Aktuell können keine weiteren Presseauskünfte erteilt werden. Es wird nachberichtet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



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