Die Straße wird für eine längere Zeit voll gesperrt bleiben.
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PHK Jan Hansonis
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Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten
Die Straße wird für eine längere Zeit voll gesperrt bleiben.