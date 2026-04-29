Derschen
Erstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall mit Verletzten
Symbolbild
dpa

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte der Polizei, der Feuerwehr und des Rettungsdienstes bei einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und mehreren verletzten Personen auf der K 109 zwischen Derschen und Friedewald im Einsatz.

Die Straße wird für eine längere Zeit voll gesperrt bleiben.

Aktuell können keine weiteren Presseauskünfte erteilt werden. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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