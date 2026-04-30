Aufgrund der Maßnahmen ist die Landesstraße im Bereich der Einsatzsteller aktuell voll gesperrt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.
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PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
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Erstmeldung: Rettungseinsatz an der L 288
Aufgrund der Maßnahmen ist die Landesstraße im Bereich der Einsatzsteller aktuell voll gesperrt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.