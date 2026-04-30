Erstmeldung: Rettungseinsatz an der L 288

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei aufgrund eines Rettungseinsatzes im Bereich der L 288 im Bereich Molzhain im Einsatz.

Aufgrund der Maßnahmen ist die Landesstraße im Bereich der Einsatzsteller aktuell voll gesperrt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



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