Molzhain
Erstmeldung: Rettungseinsatz an der L 288
Symbolbild
Das Blaulicht an einem Polizeiauto leuchtet.
Patrick Pleul/dpa

Aktuell befinden sich Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr und der Polizei aufgrund eines Rettungseinsatzes im Bereich der L 288 im Bereich Molzhain im Einsatz.

Aufgrund der Maßnahmen ist die Landesstraße im Bereich der Einsatzsteller aktuell voll gesperrt. Verkehrsteilnehmende werden gebeten, den Bereich weiträumig zu umfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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