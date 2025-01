Erstinfo: Bahnverkehr zwischen Siegen und Betzdorf gesperrt

Aktuell, 06.01.2025, 07:50 Uhr, ist der Bahnverkehr zwischen Siegen und Betzdorf in beide Richtungen gesperrt.



Ein PKW ist beim Abbiegen in der Industriestraße in Mudersbach ins Gleisbett geraten und steckt dort nun fest.



Die Bergung wurde bereits veranlasst. Der Notfallmananger der Deutschen Bahn ist verständigt.



Rückfragen bitte an:



POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ

Polizeiinspektion Betzdorf

Peter Schade, PHK



Friedrichstraße 21

57518 Betzdorf

Telefon: 02741/926-0

Email: pibetzdorf@polizei.rlp.de



