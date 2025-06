Erneuter Fund von Asbestplatten im Wald

Durch eine bisher unbekannte Täterschaft wurden mehrere Pakete von Asbestplatten dort illegal entsorgt. Bereits in der jüngeren Vergangenheit kam es zu gleichgelagerten illegalen Müllentsorgungen. Da es sich bei Asbest um einen giftigen Stoff für Mensch und Natur handelt und dieser unbedingt ordnungsgemäß entsorgt werden muss, bittet die Polizei Linz/Rhein bei Funden dieser Art die Polizei umgehend zu informieren.

Unter der unten aufgeführten Telefonnummer nimmt die Polizei Linz am Rhein Hinweise zu möglichen Tätern oder Funden entgegen.



