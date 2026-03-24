Erneuter Diebstahlsversuch aus Kirche

presseportal.de/blaulicht/pm/117709/6235009), kam es im Zeitraum von Freitag, 20.03., bis Sonntag, 22.03.2026, erneut zu einem Eigentumsdelikt in dem Kirchengebäude. Eine unbekannte Täterschaft versuchte nunmehr, einen (weiteren) Opferstock aufzubrechen.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt zu beiden Fällen Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis
Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de
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presseportal.de/blaulicht/pm/117709/6235009), kam es im Zeitraum von Freitag, 20.03., bis Sonntag, 22.03.2026, erneut zu einem Eigentumsdelikt in dem Kirchengebäude. Eine unbekannte Täterschaft versuchte nunmehr, einen (weiteren) Opferstock aufzubrechen.