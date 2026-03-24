Scheuerfeld
Erneuter Diebstahlsversuch aus Kirche
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Nachdem eine bislang unbekannter Täterschaft bereits zwischen dem 11. und 12.03.2026 versuchte, einen Opferstock in der katholischen Kirche aufzubrechen (siehe Pressemeldung https://www.

presseportal.de/blaulicht/pm/117709/6235009), kam es im Zeitraum von Freitag, 20.03., bis Sonntag, 22.03.2026, erneut zu einem Eigentumsdelikt in dem Kirchengebäude. Eine unbekannte Täterschaft versuchte nunmehr, einen (weiteren) Opferstock aufzubrechen.

Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt zu beiden Fällen Hinweise unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Betzdorf
PHK Jan Hansonis

Telefon: 02741 926-146
E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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