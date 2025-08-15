Der Geschädigte stellte sein Fahrrad an einem Laternenmast an der Einmündung K42/L255 ab und sicherte dieses mittels eines Kettenschlosses mit Zahlencode gegen die Wegnahme. Als er kurze Zeit später zu seinem Fahrrad zurückkehrte, stellte er den Diebstahl fest.
Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Erneuter Diebstahl eines Pedelec
