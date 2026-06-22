Eichelhardt
erneuter Diebstahl auf Baustelle
Symbolbild
dpa

Bereits in der Zeit von Dienstag, 16.06.2026, 16.00 Uhr, bis Mittwoch, 17.06.2026, 06.40 Uhr, kam es in Eichelhardt erneut zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten unbekannte Täter von der Baustelle des neuen Dorfgemeinschaftshauses eine Rüttelplatte des Herstellers Wacker Neuson. Weiterhin wurde Kraftstoff aus einem Baufahrzeug abgezapft. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Altenkirchen
Frank Feldhäuser, PHK
Telefon: 02681 946-0
pialtenkirchen@polizei.rlp.de


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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