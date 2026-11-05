Dabei konnten zwei Kinder festgestellt werden, die unzureichend gesichert waren. Zudem konnten mehrere Fahrzeugführer ohne angelegten Sicherheitsgurt angetroffen werden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.
Weitere Kontrollen sollen das Verständnis und das Verantwortungsbewusstsein hinsichtlich der bestehenden Gurtpflicht verstärken.
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Reckstraße 6
56564 Neuwied
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Erneute Schulwegkontrollen in Niederbieber
Dabei konnten zwei Kinder festgestellt werden, die unzureichend gesichert waren. Zudem konnten mehrere Fahrzeugführer ohne angelegten Sicherheitsgurt angetroffen werden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.