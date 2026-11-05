Neuwied
Erneute Schulwegkontrollen in Niederbieber
Symbolbild
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Armin Weigel/dpa

Die Polizeiinspektion Neuwied führte am Morgen des 05.11.2026 erneut Kontrollen im Rahmen "Sicherer Schulweg" im Bereich der Schulen in Niederbieber durch.

Dabei konnten zwei Kinder festgestellt werden, die unzureichend gesichert waren. Zudem konnten mehrere Fahrzeugführer ohne angelegten Sicherheitsgurt angetroffen werden. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.
Weitere Kontrollen sollen das Verständnis und das Verantwortungsbewusstsein hinsichtlich der bestehenden Gurtpflicht verstärken.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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