Neuwied
Erneute Schulwegkontrollen an Neuwieder Schulen
Symbolbild
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Oliver Berg/dpa

Am Morgen des 26.08.2026 wurden erneut Verkehrskontrollen im Rahmen des "Sicheren Schulwegs" von der Polizei Neuwied durchgeführt.

Kontrollen an Schulen in Irlich und Niederbieber legten diverse Verkehrsverstöße offen. So wurden wieder diverse Fahrzeugführer geahndet, die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Ebenfalls konnten Kinder in Fahrzeugen festgestellt werden, die ohne Sicherheitsgurt transportiert wurden.
Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und insbesondere bei den Erwachsenen an die Vorbildfunktion erinnert.

Insbesondere wurde Augenmerk auf E-Scooter gelegt. Verkehrserzieherische Maßnahmen wurden eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neuwied
Reckstraße 6
56564 Neuwied

Telefon: 02631-878-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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