Erneute Schulwegkontrollen an Neuwieder Schulen

Kontrollen an Schulen in Irlich und Niederbieber legten diverse Verkehrsverstöße offen. So wurden wieder diverse Fahrzeugführer geahndet, die den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Ebenfalls konnten Kinder in Fahrzeugen festgestellt werden, die ohne Sicherheitsgurt transportiert wurden.

Es wurden entsprechende Verfahren eingeleitet und insbesondere bei den Erwachsenen an die Vorbildfunktion erinnert.



Insbesondere wurde Augenmerk auf E-Scooter gelegt. Verkehrserzieherische Maßnahmen wurden eingeleitet.



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