Erneute Sachbeschädigung an Grabstein in Asbach

Im Zeitraum vom 06.11.2026, 10:00 Uhr, bis zum 07.11.2026, 11:00 Uhr, kam es auf dem Friedhof in der Flammersfelder Straße in Asbach zu einer Beschädigung eines Grabsteins.



Bislang unbekannte Täter beschädigten dabei erneut die an einem individuell gestalteten Grabstein angebrachten Figuren.

Die Polizei hat Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung sowie der Störung der Totenruhe aufgenommen.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.



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Telefon: 02634/952-0

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