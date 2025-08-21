Erfolgreiche Vermisstensuche in Ölsen

Die Person konnte durch den Einsatz des Polizeihubschraubers mitten im Wald in einer hilflosen Lage festgestellt werden. Die hinzugezogenen Einsatzkräfte am Boden konnten an die Person herangeführt werden und diese im Anschluss dem Rettungsdienst übergeben. Im Rahmen des Einsatzes ist es zu mehreren Lärmbeschwerden bzgl. des eingesetzten Polizeihubschraubers gekommen. Die Polizei weißt in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Einsatz eines Polizeihubschraubers nicht grundlos erfolgt und dieser bauartbedingt Lärm verursacht, weshalb um mehr Akzeptanz in der Bevölkerung gebeten wird.



