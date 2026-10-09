Erfolgreiche Vermisstensuche in Niederfischbach – Ermittlungsverfahren nach Blendung eines Polizeihubschraubers

Die Polizeiinspektion Betzdorf leitete daraufhin umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Mehrere Streifenwagenbesatzungen suchten in und um die Ortslage nach der Seniorin.



In den Abendstunden wurde die Suche durch einen Polizeihubschrauber aus der Luft unterstützt. Im Rahmen der Absuche von Bachläufen meldete die Hubschrauberbesatzung gegen 22:15 Uhr, durch eine vom Boden aus eingesetzte Taschenlampe geblendet zu werden.



Mithilfe der technischen Ausstattung des Polizeihubschraubers konnte eine Streifenwagenbesatzung gezielt zu einem Wohnhaus entsandt werden. Dort trafen die Einsatzkräfte einen 57-jährigen Mann aus Niederfischbach an und identifizierten ihn. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Luftverkehrs eingeleitet.



Trotz der zwischenzeitlichen Störung konnte die vermisste Seniorin gegen 23:00 Uhr in einer Kirche in Niederfischbach glücklicherweise wohlbehalten aufgefunden werden. Die Einsatzmaßnahmen wurden daraufhin beendet.



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PHK Jan Hansonis



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