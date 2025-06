Entsorgung von Asbestplatten

Dies wurde der Polizei/Linz am gestrigen Abend mitgeteilt und konnte bei einer Überprüfung vor Ort so bestätigt werden. Vor Ort wurden zwei sog.

Big-Bag Säcke mit Asbest festgestellt. Der Ablagezeitraum kann derzeit noch nicht näher eingegrenzt werden. Zum Transport dürfte ein größeres Fahrzeug genutzt worden sein.

Die Polizei Linz/Rhein sucht nun Zeugen, welche in dem genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Linz/Rhein



Telefon: 02644-943-0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell