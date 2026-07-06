Elektrorollerfahrer flüchtet nach Kollision mit Fußgängerin

"E-Scooter") beim Passieren der Bushaltestelle die Geschädigte mit dem Lenker in deren Lendenbereich traf. Durch die Kollision erlitt die 19-jährige Verletzungen, weshalb diese durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert wurde.



Der Kraftfahrzeugführer entferne sich unmittelbar und unerkannt von der Unfallstelle. Dieser konnte im Rahmen der polizeilichen Fahndung nicht mehr festgestellt werden. Der Flüchtige Mann soll dunkle Kleidung getragen haben. Er trug eine schwarze Mütze und hatte schwarze Haare. Das Fahrzeug soll ebenfalls schwarz gewesen sein.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise, insbesondere zu der flüchtigen Person und deren Fahrzeug, unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



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