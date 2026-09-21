Elektrokleinstfahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Friedrichstraße stellten Polizeibeamte am Freitag, 18. September 2026, gegen 13:25 Uhr bei einer 32-jährigen Führerin eines Elektrokleinstfahrzeugs Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel fest.





Die Betroffene räumte gegenüber den Beamten den Konsum von Betäubungsmitteln ein. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen und ihr die Weiterfahrt untersagt.



Gegen die 32-Jährige wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.



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