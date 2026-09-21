Die Betroffene räumte gegenüber den Beamten den Konsum von Betäubungsmitteln ein. In der Folge wurde eine Blutprobe entnommen und ihr die Weiterfahrt untersagt.
Gegen die 32-Jährige wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.
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Elektrokleinstfahrzeugführerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln