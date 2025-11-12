Elektro-Einrad flüchtete vor Polizeistreife

Eine Streifenwagenbesatzung der PI Betzdorf stellte am 11.11.2025 gegen 16:25 in der Ortslage Steineroth ein elektrisch betriebenes Einrad fest, dessen Fahrer nach Erkennen der Polizei mit hoher Geschwindigkeit durch verschiedene Straßen von der Örtlichkeit flüchtete.

Hierbei erreichte das Fahrzeug Geschwindigkeiten von rund 50 Stundenkilometern. Es handelte sich um elektrisch betriebenes Einrad (sog. Monowheel), bei welchem der Fahrer auf seitlich angebrachten Trittflächen stand, und das mittels Gerichtsverlagerung

gesteuert wurde.



Ein entsprechendes Strafverfahren wurden gegen den noch unbekannten Fahrzeugführer eingeleitet.



Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu dem Fahrzeug und/oder dessen Fahrer unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an

pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Es wird darauf hingewiesen, dass derartige Fahrzeuge hierzulande nicht im öffentlichen Raum betrieben werden dürfen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell