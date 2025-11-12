Elektro-Einrad flüchtete vor Polizeistreife

Hierbei erreichte das Fahrzeug Geschwindigkeiten von rund 50 Stundenkilometern. Es handelte sich um elektrisch betriebenes Einrad (sog. Monowheel), bei welchem der Fahrer auf seitlich angebrachten Trittflächen stand, und das mittels Gerichtsverlagerung
gesteuert wurde.
Ein entsprechendes Strafverfahren wurden gegen den noch unbekannten Fahrzeugführer eingeleitet.
Die Polizeiinspektion Betzdorf nimmt Hinweise zu dem Fahrzeug und/oder dessen Fahrer unter der Rufnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an
pibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen. Es wird darauf hingewiesen, dass derartige Fahrzeuge hierzulande nicht im öffentlichen Raum betrieben werden dürfen.
