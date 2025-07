Einsames Zwergkaninchen sucht seinen Eigentümer

Am Dienstagmorgen gegen 05:00 Uhr meldete sich eine unbekannte Person bei der Polizei in Betzdorf und teilte mit, dass er gerade ein Kaninchen, an welchem eine Leine sei, eingefangen habe.

Dieses habe er an der Eingangstür der Polizeiwache in Wissen angebunden. Bei Dienstbeginn in Wissen konnte das Tier zunächst nicht aufgefunden werde, da sich zwischenzeitlich verantwortungsbewusste Nachbarn des Tieres angenommen hatten.

Der Eigentümer des Tieres wird gebeten, sich mit der Polizeiwache in Wissen unter der Rufnummer 02742 / 935 -0 in Verbindung zu setzten, damit das Tier ihm wieder übergeben werden kann.



