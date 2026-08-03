Einbrüche in Sportlerheim, Grillhütte, Seminarräume und mehrere Pkw in Grünebach

Grünebach (ots) -



Im Nachgang zum Waldfest kam es in der Nacht zum 03.08.2026 in Grünebach zu einigen Einbrüchen.



Angegangen wurden unter anderem das Sportlerheim, die dortige Grillhütte sowie zwei dort abgestellte Fahrzeuge. Hier steht das Stehlgut noch nicht abschließend fest.



In der Hauptstraße wurde in Seminarräume eingebrochen, in dem die rückwärtige Terrassentür aufgehebelt wurde. Es wurden zwei Geldkassetten mit ca. 500,- Euro Bargeld entwendet.



In der Straße Im Hobborn hebelte der unbekannte Täter das hintere rechte Fenster an einem Pkw auf. Durch das Fenster entwendete er eine Kühltasche mit wenig Inhalt sowie eine schwarze Handtasche mit Geldbörse inkl. Inhalt (Führerschein, BPA, Bankkarten, etwas Bargeld).



Der Täter dürfte anschließend über den oberen Waldweg in Richtung Am Brandhahn gegangen sein.



Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um eine männliche Person mittleren Alters, bekleidet mit langer Hose, Kapuzenjacke und dunkler Mütze.



Anwohner, welche über Videoüberwachungsanlagen verfügen, werden gebeten, diese auf verdächtige Aufnahmen zu prüfen.



Hinweise zu dem vorgenannten Ereignissen, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.



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