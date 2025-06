Einbrüche in Schrebergärten

In der Nacht vom 04.06.25 auf den 05.06.25 kam es in Neuwied im Bereich 'Aufm Anneberg' zwischen den Stadtteilen Segendorf und Rodenbach in den dortigen Schrebergärtenanlagen zu einer Serie von Einbrüchen und Sachbeschädigungen.