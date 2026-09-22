Einbrüche in Obsplantage





Eine bislang unbekannte Täterschaft brach zunächst ein an einem Eingangstor angebrachtes Vorhängeschloss auf, und verschaffte sich so Zutritt zu dem Gelände. Dort brach man in mehrere Gartenlauben ein bzw. betrat verschiedene Parzellen unberechtigt. Es wurden so unter anderem ein Vogelhäuschen mit Kupferdach, eine Kiste Bier, Grill- und Essbesteck sowie eine Kaffeemaschine entwendet.



Die Polizeiinspektion Betzdorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Personen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu der bislang unbekannten Täterschaft geben können, sich unter der Telefonnummer 02741 926-0 oder per E-Mail an pibetzdorf@polizei.rlp.de zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf

PHK Jan Hansonis



Telefon: 02741 926-146

E-Mail: pibetzdorf@polizei.rlp.de



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