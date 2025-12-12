Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln von Türen Zugang zu den jeweiligen Objekten.
Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der 02634/952-0 oder der E-Mailadresse pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Einbrüche in Firmengebäude und Arztpraxen
Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln von Türen Zugang zu den jeweiligen Objekten.