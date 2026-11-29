In der Nacht von Samstag, den 28.11.2026, auf Sonntag den 29.11.2026, kam es zu mehreren Einbrüchen in Bäckereifilialen.





Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstüren Zugang zu den Filialen in der Wiedstraße in Altenkirchen, sowie in der Rheinstraße in Flammersfeld.



Zeugen die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen zu Personen und auch Fahrzeugen gemacht haben, werde gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.



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57610 Altenkirchen



Tel. 02681/9460

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