Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufhebeln der Eingangstüren Zugang zu den Filialen in der Wiedstraße in Altenkirchen, sowie in der Rheinstraße in Flammersfeld.
Zeugen die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen zu Personen und auch Fahrzeugen gemacht haben, werde gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Tel. 02681/9460
Email. pialtenkirchen@polizei.rlp.de
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Einbrüche in Bäckereifilialen