Einbrüche in Asbach und Buchholz – verdächtige Personen auf Grundstück in der Teichstraße

Zudem wurden in der Teichstraße verdächtige Personen auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses festgestellt.



Asbach: Zwischen 18:00 Uhr und 20:50 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein rückwärtiges Fenster eines Einfamilienhauses auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie die Räumlichkeiten und entwendeten Diebesgut.



Buchholz: Zwischen 18:00 Uhr und 22:50 Uhr hebelten unbekannte Täter die rückwärtige Terrassentür eines Einfamilienhauses auf und durchsuchten das Gebäude nach Wertgegenständen. Auch hier kam es zu einem Diebstahl.



Teichstraße (Asbach): Gegen 20:08 Uhr wurde ein Hausfriedensbruch auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses gemeldet. Die bislang unbekannten Personen verdeckten ihre Gesichter im Bereich einer Überwachungskamera und verließen das Grundstück nach wenigen Minuten wieder.

Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen.



Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizeiinspektion Straßenhaus unter 02634/9520 oder per E-Mail an pistrassenhaus@polizei.rlp.de entgegen.



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Telefon: 02634/952-0

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