Straßenhaus Einbruchsversuch in Tierarztpraxis in Waldbreitbach - Polizei bittet um Hinweise Polizeidirektion Neuwied/Rhein (ots) 16.04.2026, 23:35 Uhr

i Symbolbild dpa

Waldbreitbach - Im Zeitraum vom 14.04.2026 bis zum 16.04.2026 versuchten bislang unbekannte Täter, in eine in Waldbreitbach gelegene Tierarztpraxis einzudringen.

Die Täter versuchten, die Eingangstür gewaltsam aufzuhebeln, ließen jedoch aus bislang ungeklärten Gründen von ihrem Vorhaben ab.



Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Straßenhaus entgegen:

Telefon: 02634 9520, E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634-9520





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