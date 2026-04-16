Die Täter versuchten, die Eingangstür gewaltsam aufzuhebeln, ließen jedoch aus bislang ungeklärten Gründen von ihrem Vorhaben ab.
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Polizeidirektion Neuwied/Rhein
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Einbruchsversuch in Tierarztpraxis in Waldbreitbach - Polizei bittet um Hinweise
Die Täter versuchten, die Eingangstür gewaltsam aufzuhebeln, ließen jedoch aus bislang ungeklärten Gründen von ihrem Vorhaben ab.