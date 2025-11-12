Einbruchsversuch in Gebäude der evangelischen Kirchengemeinde Asbach

Im Zeitraum vom 07.11.10.11.2025 kam es erneut zu einem Einbruchsversuch in das Gebäude der ev. Kirchgemeinde in Asbach in der Hauptstraße. Dabei versuchten unbekannte Täter durch Hebelversuche an mehreren Türen/Fenstern sich Zutritt zu verschaffen.

Asbach (ots) -



Im Zeitraum vom 07.11. - 10.11.2025 kam es erneut zu einem Einbruchsversuch in das Gebäude der ev. Kirchgemeinde in Asbach in der Hauptstraße. Dabei versuchten unbekannte Täter durch Hebelversuche an mehreren Türen/Fenstern sich Zutritt zu verschaffen. Anzumerken ist, dass es bereits im Oktober zu einem Einbruch in besagtes Gebäude kam.



Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus (Tel.: 02634 9520) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Straßenhaus

Ellinger Straße 1

56587 Straßenhaus

Tel.: 02634 952 0





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell