Einbruchsdiebstahl

In der Zeit von Freitag, 07.08.2026, bis Montag, 10.08.2026, kam es in Altenkirchen, Heimstraße, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter in ein Tagungshaus ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

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