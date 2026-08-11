Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter in ein Tagungshaus ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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Einbruchsdiebstahl
Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter in ein Tagungshaus ein und entwendeten Bargeld. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.