Am Dienstag, 16.12.2025, kam es zwischen 04.30 Uhr und 05.00 Uhr in Flammersfeld, Rheinstraße, zu einem Einbruchsdiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem, noch teilweise im Bau befindlichen, Mehrfamilienhaus. Hier wurden diverse Arbeitsgeräte entwendet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell