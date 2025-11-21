Einbruchsdiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 05.11.2025, bis Mittwoch 19.11.2025, kam es in Almersbach, Koblenzer Straße, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter in einen Kellerraum ein. Hier entwendeten sie verschiedene, geringwertige Gegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



