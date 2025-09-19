In der Zeit von Mittwoch, 17.09.2025, 18.00 Uhr, bis Donnerstag, 18.09.2025, 09.00 Uhr, kam es in Altenkirchen, Kölner Straße, zu einem Einbruchsdiebstahl.

Hierbei verschafften sich bislang unbekannte Täter über eine Nebeneingangstür Zugang zu einem Ladengeschäft und entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell