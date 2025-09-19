Am Mittwoch, 17.09.2025, kam es zwischen 01.30 und 02.45 Uhr, in Etzbach, Im Rain, zu einem Einbruchsdiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen stieg ein unbekannter Täter in eine Lagerhalle ein. Hier entwendete er mehrere Kanister mit Kraftstoff. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



