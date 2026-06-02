Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus

Im Zeitraum von Freitag, 29.05.2026, 15.00 Uhr, bis Montag, 01.06.2026, 23.30 Uhr, kam es in Kircheib, Grünewaldsgarten, zu einem Einbruchsdiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus. Hieraus entwendeten sie verschiedene Gegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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