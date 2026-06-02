Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus. Hieraus entwendeten sie verschiedene Gegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.
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Einbruchsdiebstahl in Wohnhaus
Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Einfamilienhaus. Hieraus entwendeten sie verschiedene Gegenstände. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.