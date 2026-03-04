Einbruchsdiebstahl in Werkstatt

In der Zeit von Montag, 02.03.2026, 17.00 Uhr, bis Dienstag, 03.03.2026, 07.00 Uhr, kam es in Altenkirchen, Im Sportzentrum, zu einem Einbruchsdiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen brachen unbekannte Täter in eine Lehrwerkstatt ein und entwendeten Wertgegenstände und verschiedene Werkzeuge. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Frank Feldhäuser, PHK

Telefon: 02681 946-0

pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell