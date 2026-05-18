Einbruchsdiebstahl in Metzgerei

In der Nacht von Samstag, 16.05.2026 auf Sonntag, den 17.05.2026 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Metzgerei in Kleinmaischeid.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Verarbeitungsraum der Metzgerei. Anschließend gelangten sie in den Verkaufsraum und entwendeten Bargeld aus dem Kassenbereich.

Derzeit gibt es keinerlei Täterhinweise.



Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.



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Polizeiinspektion Straßenhaus



Telefon: 02634/952-0

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