Kleinmaischeid
Einbruchsdiebstahl in Metzgerei
Symbolbild
Symbolbild
dpa

In der Nacht von Samstag, 16.05.2026 auf Sonntag, den 17.05.2026 kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in eine Metzgerei in Kleinmaischeid.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters Zugang zum Verarbeitungsraum der Metzgerei. Anschließend gelangten sie in den Verkaufsraum und entwendeten Bargeld aus dem Kassenbereich.
Derzeit gibt es keinerlei Täterhinweise.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-koblen
z/unsere-dienststellen/polizeidirektion-neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

Ressort und Schlagwörter

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren