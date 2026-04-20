Einbruchsdiebstahl in Lagerhalle

In der Zeit von Donnerstag, 16.04.2026, 23.30 Uhr, bis Freitag, 17.04.2026, 13.00 Uhr, kam es in Altenkirchen, Siegener Straße, zu einem Diebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter in eine Lagerhalle ein. Hier wurden mehrere Computer entwendet. Die Polizei Altenkirchen bittet um Hinweise.



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