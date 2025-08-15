Einbruchsdiebstahl in Firmengelände

Am frühen Morgen erhielt die PI Straßenhaus Kenntnis über einen möglichen Einbruchsdiebstahl in ein Firmengelände in der Hochstraße in Dernbach.

Seitens des Sicherheitsdienstes konnte eine dunkel gekleidete Person mit Taschenlampe auf dem Gelände festgestellt werden. Bei Eintreffen der Beamten flüchtete die Person und konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen nicht angetroffen werden.

Auf dem Firmengelände konnten sodann zwei geöffnete Lagercontainer, entsprechendes Tatwerkzeug sowie bereitgestelltes Diebesgut festgestellt werden.



