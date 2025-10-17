Einbruchsdiebstahl in ev. Gemeindehaus

Im Inneren wurden Bürotüren aufgebrochen und die Räume wurden deliktstypisch durchsucht.
Die Täter entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe.
Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.
