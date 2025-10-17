Herdorf
Einbruchsdiebstahl in ev. Gemeindehaus
Im Zeitraum Donnerstag, 16.10.2025, 18:30 Uhr bis Freitag, 17.10.2025, 08:55 Uhr drangen unbekannte Täter in das evangelische Gemeindehaus in der Friedrichstraße in Herdorf ein.

Im Inneren wurden Bürotüren aufgebrochen und die Räume wurden deliktstypisch durchsucht.
Die Täter entwendeten Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Hinweise zu dem vorgenannten Ereignis, insbesondere zu Personen und/oder Fahrzeugen zu der tatrelevanten Zeit an der genannten Örtlichkeit nimmt die Kriminalinspektion Betzdorf telefonisch unter 02741/926-0 oder per Mail an kibetzdorf@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM KOBLENZ
Kriminalinspektion Betzdorf
Markus Ebert, KHK

Friedrichstraße 21
57518 Betzdorf
Tel.: 02741/926-200
Fax: 06131/4868-7451
Email: KIBetzdorf@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neuwied

