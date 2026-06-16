56307 Dernbach
Einbruchdiebstahl
Symbolbild
dpa

Im Zeitraum vom 01.06.26 bis 15.06.26 kam es zu einem Einbruchdiebstahl in der Mittelstraße in Dernbach.

Unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu einer Lagerhalle. Durch die Lagerhalle gelangten die Täter dann in das angrenzende Wohnhaus.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion in Straßenhaus unter der Tel.: 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus

Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-koblen
z/unsere-dienststellen/polizeidirektion-neuwied


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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