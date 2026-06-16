Unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu einer Lagerhalle. Durch die Lagerhalle gelangten die Täter dann in das angrenzende Wohnhaus.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise der Polizeiinspektion in Straßenhaus unter der Tel.: 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
www.polizei.rlp.de/die-polizei/dienststellen/polizeipraesidium-koblen
z/unsere-dienststellen/polizeidirektion-neuwied
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Einbruchdiebstahl
Unbekannte Täter verschafften sich zunächst Zutritt zu einer Lagerhalle. Durch die Lagerhalle gelangten die Täter dann in das angrenzende Wohnhaus.