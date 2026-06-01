Rengsdorf
Einbruchdiebstahl
Symbolbild
dpa

Am Sonntag, 31.05.2026, kam es im Zeitraum von 03:00 Uhr bis 10:00 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in Rengsdorf.



Bislang unbekannte Täter drangen über den rückwärtigen Bereich in das Innere des Vereinsheims des Sportvereins Rengsdorf ein. Hier wurde in der Sportsbar "Auszeit" ein Sparkasten aufgehebelt und Bargeld entwendet.

Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Polizeiinspektion Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0


Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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