Im Rahmen des Einbruchs wurden durch diese mehrere Maschinenteile entwendet.
Zeugen werden gebeten mögliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen, der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Neuwied/Rhein
Telefon: 02631-878-0
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Einbruchdiebstahl in Unternehmen
Im Rahmen des Einbruchs wurden durch diese mehrere Maschinenteile entwendet.