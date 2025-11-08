Einbruchdiebstahl in Firmengebäude

Im Zeitraum von Freitag 07.11.2025 - 17 Uhr bis Samstag 08.11.2025 8 Uhr wurde in ein Firmengebäude in der Hauptstraße in 57635 Kircheib eingebrochen.

Die unbekannten Täter verschafften sich über eine Tür Zugang zum Gebäude und entwendeten dann Bargeld.



Zeugen, die zu o.g. Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen insbesondere zu Fahrzeugen machen konnten, werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Altenkirchen

Hochstraße 30

57610 Altenkirchen



Tel. 02681-9460

Email. pialtenkirchen@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell