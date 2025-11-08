Die unbekannten Täter verschafften sich über eine Tür Zugang zum Gebäude und entwendeten dann Bargeld.
Zeugen, die zu o.g. Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen insbesondere zu Fahrzeugen machen konnten, werden gebeten sich bei der Polizei in Altenkirchen zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Altenkirchen
Hochstraße 30
57610 Altenkirchen
Tel. 02681-9460
Email. pialtenkirchen@polizei.rlp.de
Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell
Einbruchdiebstahl in Firmengebäude
